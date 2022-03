F1: Carlos Sainz le plus rapide de la deuxième journée à Sakhir

(Belga) Carlos Sainz a réalisé vendredi le meilleur temps de la deuxième journée d'essais d'avant-saison de Formule 1 organisés au Bahreïn. Sur le circuit international de Sakhir (5,412 km), l'Espagnol de Ferrari a bouclé le plus rapide de ses 60 tours en 1:33.532.

Le champion du monde, le Néerlandais Max Vestappen (Red Bull), a signé le deuxième temps en 1:34.011 après avoir roulé 86 tours. Verstappen avait laissé son équipier Sergio Perez rouler toute la journée jeudi. Viennent ensuite le Canadien d'Aston Martin Lance Stroll (1:34.064), le Britannique de Mercedes Lewis Hamilton (1:34.141) et le Français d'Alpine Esteban Ocon avec son 1:34.276 qui lui avait valu d'être le plus rapide du matin. Le Japonais Yuki Tsunoda (AlphaTauri) a bouclé la bagatelle de 120 tours, soit l'équivalent de deux Grands Prix du Bahreïn. Son meilleur temps, 1:36.802, le place en dixième position, juste derrière le Danois Kevin Magnussen (1:36.505), dont le retour chez Haas en remplacement du Russe Nikita Mazepin a été officialisé mercredi. À l'inverse de Tsunoda, le Canadien Nicholas Latifi n'a pu effectuer que 12 tours après un début d'incendie au niveau des freins de sa Williams. Cet incident a provoqué l'un des drapeaux rouges de la journée. Une troisième et dernière journée se tiendra samedi à Sakhir. Ce même circuit accueillera le premier Grand Prix de la saison le 20 mars. Une première session d'essais s'était tenue à Barcelone du 23 au 25 février. (Belga)