F1: démonstration de Verstappen, qui remporte le Grand Prix de Miami

Le Néerlandais a devancé son coéquipier mexicain Sergio Pérez, qui était pourtant parti en pole position, et le vétéran espagnol Fernando Alonso (Aston Martin).

+Mad Max+, qui s'était élancé de la cinquième ligne, n'a pas traîné pour faire parler la supériorité de sa RB19: il était déjà quatrième après 9 tours et s'est emparé de la deuxième place au 15e tour après avoir effacé Carlos Sainz puis Alonso.

Il a ensuite pris la tête au 21e tour quand Pérez est rentré aux stands et a retardé au maximum son changement de pneus afin d'avoir une avance suffisante pour espérer ressortir devant son coéquipier.

Verstappen s'est finalement arrêté au 46e tour et est ressorti juste derrière Pérez, mais il lui a repris la première place deux tours plus tard pour ne plus la lâcher.