F1: en Emilie-Romagne, Max Verstappen signe sa 7e pole position de la saison

La forme retrouvée, le Néerlandais s'élancera dimanche au côté d'Oscar Piastri, deuxième au volant de sa McLaren. L'Australien s'est montré plutôt confiant pour le traditionnel rendez-vous dominical, "même si on ne peut jamais écarter Max et Red Bull".

L'autre McLaren, celle de Lando Norris, partira troisième. Vainqueur début mai à Miami de son premier GP en F1, le Britannique a surtout savouré samedi le fait "d'être devant les Ferrari" de Charles Leclerc et de Carlos Sainz, que l'on attendait davantage aux avant-postes. Les deux pilotes de la Scuderia s'élanceront respectivement des 4e et 5e places.

Autre équipe jouant à domicile, Racing Bulls a aussi assuré le show devant les tifosi. L'écurie petite soeur de Red Bull, basée à une dizaine de kilomètres du circuit, a signé chez elle sa meilleure performance de la saison grâce au Japonais Yuki Tsunoda, qui partira 7e sur la grille.

Son coéquipier australien Daniel Ricciardo s'élancera 9e du GP dont le départ sera donné dimanche à 15h00 (13h00 GMT).

Les deux Mercedes des Britanniques George Russell et Lewis Hamilton partiront 6e et 8e.

Chez Red Bull, si Verstappen a repris des couleurs, son coéquipier Sergio Pérez a sombré et enregistre en Italie sa pire performance de la saison en qualifications. Le Mexicain ne partira que 11e sur la grille.

Les Français de l'écurie Alpine Esteban Ocon et Pierre Gasly ont échoué à prendre leur ticket pour la dernière séance des qualifications (Q3), où se joue la pole - et que seuls les dix plus rapides de la Q2 peuvent courir. Ils partiront respectivement 12e et 15e.

Le double champion du monde 2005-2006 Fernando Alonso partira 19e (sur 20). Plus tôt dans la journée l’Espagnol de 42 ans avait manqué la majeure partie des derniers essais libres après avoir endommagé son Aston Martin, réparée juste à temps pour disputer les qualifications.