F1: en Emilie-Romagne, Verstappen résiste à Norris et retrouve sa première place

L'horizon a bien failli s'assombrir pour "Mad Max" sur le tracé Enzo et Dino Ferrari d'Imola, en Italie. Parti en pole devant une marée rouge acquise à Ferrari, le triple champion du monde en titre a résisté jusqu'au bout au retour tardif de son poursuivant Lando Norris (McLaren) pour remporter son 59e GP de F1, à l'issue d'une course restée longtemps sans saveur.

"Dans les dix derniers tours, j'étais à fond et j'ai vu Lando se rapprocher, je ne pouvais pas me permettre de faire trop d'erreurs", a expliqué Verstappen à l'arrivée.

Au volant de sa surpuissante Red Bull, le Néerlandais a franchi la ligne d'arrivée avec moins d'une seconde d'avance sur le Britannique, vainqueur du précédent GP, à Miami début mai. Le champion en titre n’avait, lui, terminé "que" deuxième.

"Cela me fait mal de le dire, mais un ou deux tours de plus, je l'aurais eu", a concédé Norris dimanche. Parti deuxième sur la grille, "j'ai perdu trop de terrain par rapport à Max au début", a-t-il détaillé. "Mais on peut désormais le confirmer: nous sommes maintenant à la lutte pour les premières places avec Red Bull et Ferrari!"