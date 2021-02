F1 - Fernando Alonso sérieusement accidenté lors d'une sortie à vélo en Suisse

(Belga) Fernando Alonso, le double champion du monde de Formule 1 qui va revenir dans la catégorie-reine cette saison au sein du Team Alpine (ex-Renault), a été accidenté lors d'une sortie à vélo jeudi en Suisse, a confirmé son team. Il a été hospitalisé.

"Fernando est conscient et se sent bien. Il attend un examen médical plus approfondi vendredi matin", précise l'écurie française. Selon le quotidien italien la Gazzetta dello Sport, l'accident a eu lieu du côté de Lugano, au sud de la Suisse. Alonso aurait été renversé par une voiture, et il est possible qu'il ait été victime d'une ou plusieurs fractures dont l'importance éventuelle sera précisée vendredi. L'Espagnol de 39 ans, ancien équipier de Stoffel Vandoorne chez McLaren, sacré en 2005 et 2006, revient en F1 après deux saisons passées dans d'autres catégories comme l'endurance, l'Indycar et le rallye-raid. Il doit faire équipe avec le Français Esteban Ocon. . (Belga)