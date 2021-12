F1 - GP d'Abou Dhabi - La première des deux réclamations de Mercedes rejetée

(Belga) La FIA, fédération internationale automobile, a rejeté la première des deux réclamations portée par l'écurie Mercedes, qui conteste le résultat du GP d'Abou Dhabi, 22e et dernier rendez-vous de la saison, qui a vu le sacre de Max Verstappen (Red Bull). Le Néerlandais a profité d'une entrée de la safety car dans le 53e des 58 tours de la course pour revenir sur le Britannique et le dépasser dans l'ultime tour, une fois la voiture de sécurité rentrée aux stands.

Cette première réclamation, selon laquelle Max Verstappen aurait enfreint l'article 48.8 du règlement sportif et dépassé Lewis Hamilton alors que la voiture de sécurité était encore engagée, a donc été rejetée par les officiels. "Bien que Verstappen ait, pendant un très court laps de temps, légèrement dépassé Hamilton, il est ensuite revenu derrière le Britannique avant que la safety car ne s'efface", a écrit la FIA dans son rapport. Mercedes estime aussi que la voiture de sécurité aurait dû effectuer un tour de plus. Après quelques tergiversations de la direction de course, il a été décidé que les voitures des retardataires placées entre Hamilton et Verstappen devaient s'effacer, facilitant la tâche du Néerlandais, lancé aux trousses du septuple champion du monde. Selon l'article 48.12, la safety car doit effectuer un tour après le passage des retardataires, ce qui n'a pas été effectué. Les officiels doivent encore publier leur décision.