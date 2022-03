F1 - GP d'Arabie saoudite - Charles Leclerc encore le plus rapide lors de la deuxième séance d'essais libres

(Belga) Après avoir signé le meilleur temps de la première séance plus tôt vendredi, Charles Leclerc (Ferrari) s'est encore montré le plus rapide lors de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix d'Arabie saoudite de Formule 1, deuxième manche du championnat du monde.

Le Monégasque a signé un chrono de 1:30.074 sur le circuit de Djeddah, long de 6,174 km. Le Néerlandais Max Verstappen, champion du monde en titre, a pris la 2e place avec sa Red Bull à 140 millièmes de secondes. L'Espagnol Carlos Sainz, équipier de Leclerc chez Ferrari, est 3e à 246 millièmes juste devant le Mexicain Sergio Perez, équipier de Verstappen chez Red Bull, 4e à 286 millièmes. Les Mercedes de Lewis Hamilton (+0.439) et George Russell (+0.590) se classent respectivement 5e et 6e. Initialement prévue à 18h00, la séance a débuté avec 15 minutes de retard après une réunion entre Stefano Domenicali, le président de la F1, les pilotes et les responsables d'écurie après une série d'attaques revendiquées par les rebelles yéménites Houthis, notamment sur une installation pétrolière de Djeddah, à quelques kilomètres du circuit. La troisième et dernière séance est elle prévue samedi à 15h00 avant les qualifications à 18h00. Le départ du Grand Prix sera donné dimanche à 19h00. (Belga)