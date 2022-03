F1 - GP d'Arabie saoudite - La Q2 interrompue par une violente sortie de Mick Schumacher , qui en sort indemne

(Belga) La deuxième phase (Q2) des qualifications du GP d'Arabie saoudite de Formule 1 a été interrompu pendant près de trois quarts d'heure, samedi soir à Jeddah. Le pilote allemand Mick Schumacher a effectué une très violente sortie, après être monté sur un vibreur, et a fracassé sa Haas contre un mur de ce circuit urbain à très haute vitesse.

Le fils de Michael, âgé de 23 ans et qui dispute sa 2e saison de F1, est demeuré plusieurs minutes dans les restes de son bolide avant d'être sorti, conscient, et d'être transporté en ambulance au centre médical du circuit. Les nouvelles étaient rassurantes au sujet de Mick Schumacher que les images de la télévision ont montré en train de discuter étendu sur un brancard. Par mesures de précaution, l'Allemand va néanmoins être héliporté vers un hôpital pour de plus amples examens. Le circuit a ensuite dû être nettoyé pendant de longues minutes avant de pouvoir terminer les 4 minutes 58 de la Q2 et la totalité de la Q3.