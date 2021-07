F1 - GP d'Autriche: Max Verstappen décroche sa 4e pole-position de la saison

(Belga) Max Verstappen a signé samedi après-midi le meilleur temps des qualifications du Grand-Prix d'Autriche, neuvième épreuve du championnat du monde de Formule 1. Il s'élancera dimanche en pole-position aux côtés du Britannique Lando Norris. Le Néerlandais décroche la 7e pole de sa carrière, sa 4e de la saison. Il a bouclé les 4,318 kilomètres du Red Bull Ring en 1:03.720.

Verstappen a viré en tête de la Q1 terminant le tour en 1:04.249 en pneus tendres. Le pilote néerlandais a fait mieux dans la Q2, en 1:03.927, devant son rival britannique Lewis Hamilton (+0.331). Les deux Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc ont été boutées hors du top 10 et n'ont donc pas pu prendre part à la Q3. Gêné par Sebastian Vettel (Aston Martin), Fernando Alonso (Alpine) a également dû faire une croix sur la Q3. Dans cette troisième séance, Max Verstappen a encore amélioré son temps, en 1:03.720, le jeune Lando Norris (McClaren) terminant à 48 millièmes. Le coéquipier de Verstappen, Sergio Perez, prend la troisième place alors que Lewis Hamilton (Mercedes) doit se contenter de la quatrième place sur la grille devant Valterri Bottas (Mercedes). Verstappen, 23 ans, est en tête du championnat avec 18 points d'avance sur Hamilton. Au classement des constructeurs, son écurie compte 40 longueurs de plus que Mercedes.