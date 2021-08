F1 - GP de Hongrie - Lewis Hamilton dit se battre toujours contre les séquelles de son infection au coronavirus

(Belga) Le Britannique Lewis Hamilton ne s'est pas senti très bien à l'arrivée du Grand Prix de Hongrie, 11e épreuve de Formule 1 de la saison, dimanche à Budapest. Le pilote Mercedes a pourtant terminé 3e après une remontée fantastique et repris la tête du championnat du monde au Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), 10e seulement.

"J'ai vraiment eu un gros coup de fatigue et tout est devenu flou sur le podium", a expliqué Lewis Hamilton qui a été examiné par le médecin après le podium. Le Britannique, sept fois champion du monde, a ajouté qu'il se ressentait toujours de son infection au covid-19 en décembre dernier. "Je me bats depuis le début de l'année avec ma santé après ce qui s'est passé en décembre", a-t-il confié en conférence de presse, rapporte la BBC dimanche soir. Hamilton a estimé qu'il souffrait de ce que l'on appelle le "long covid', un phénomène remarqué auprès de personnes ayant contracté le virus et qui continue d'en subir les conséquences durant plusieurs mois ensuite. Le prochain rendez-vous est fixé en Belgique avec le Grand Prix de Spa-Francorchamps le 29 août. (Belga)