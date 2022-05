F1 - GP de Miami - Charles Leclerc en pole devant Carlos Sainz

(Belga) Charles Leclerc (Ferrari) s'élancera dimanche en pole position au Grand Prix de Miami, 5e manche du Championnat du monde de Formule 1. Le Monégasque, leader du championnat, a réalisé le meilleur temps des qualifications samedi sur l'Autodrome international de Miami (5,412 km), signant la 12e pole de sa carrière.

Les deux Ferrari partiront de la 1e ligne puisque l'Espagnol Carlos Sainz est l'auteur du 2e temps. Les Red Bull du Néerlandais Max Verstappen, champion en titre, et du Mexicain Sergio Perez s'élanceront de la 2e ligne. Le Finlandais Valtteri Bottas (Alfa Romeo) et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) ont signé les 5e et 6e temps. Le départ du premier Grand Prix de Miami de l'histoire sera donné dimanche à 15h30 (21h30 en Belgique). Leclerc domine le championnat du monde après quatre rendez-vous avec 86 points pour 59 à Verstappen.