F1 - GP de Miami - Max Verstappen premier vainqueur de l'histoire à Miami devant Charles Leclerc

(Belga) Max Verstappen (Red Bull) a remporté dimanche le Grand Prix de Miami de Formule 1, la cinquième des vingt-trois manches du championnat du monde, dimanche en Floride. Au terme des 57 tours, le champion du monde en titre a devancé les deux Ferrari celle du Monégasque Charles Leclerc, deuxième, et de l'Espagnol Carlos Sainz Jr., troisième.

Suivent ensuite au classement, Sergio Perez (Red Bull) 4e, les Mercedes de George Russell 5e, et Lewis Hamilton 6e, Valterri Bottas (Alfa Romeo) 7e, Esteban Ocon (Alpine) 8e, Fernando Alonso (Alpine) 9e, et Alexander Albon (Williams) 10e. Max Verstappen, qui signe le meilleur tour en course décroche la 23e victoire de sa carrière et la 3e de la saison après celles enlevées en Arabie saoudite et en Émilie-Romagne. Au championnat, Leclerc reste leader avec 104 points. Le tenant du titre réduit son retard de 27 à 19 points (85). Verstappen qui s'était élancé de la 3e place sur la grille derrière les deux Ferrari a d'emblée dépassé Sainz dans le premier virage. Il s'est emparé de la tête quand il a dépassé Leclerc après neuf tours. Le Néerlandais semblait filer vers un succès sans problème quand au 41e tour Lando Norris a heurté Pierre Gasly (AlphaTauri-Red Bull). La McLaren a été détruite et la voiture de sécurité a dû neutraliser la course jusqu'au 47e tour, le temps de nettoyer la piste. À la relance, Leclerc repartit dans les échappements de Verstappen mais n'est jamais parvenu à le dépasser malgré deux trois tours très disputés. Le 6e rendez-vous de la saison se déroulera le 22 mai à l'occasion du Grand Prix d'Espagne sur le circuit de Montmelo près de Barcelone. (Belga)