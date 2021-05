F1 - GP de Monaco - Charles Leclerc (Ferrari) en pole de "son" Grand Prix, Hamilton seulement 7e

(Belga) Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a décroché, à domicile, la pole position du Grand Prix de Monaco, cinquième manche du Championnat du monde de Formule 1, samedi, à l'issue des qualifications sur le circuit urbain de Monaco (3,337 km).

Leclerc a signé un chrono de 1:10.346 pour s'élancer de la première place sur la grille, une donnée toujours importante sur un circuit où il est difficile de dépasser. Le Monégasque est ensuite parti à la faute lors de sa dernière tentative, endommageant sa Ferrari et provoquant un drapeau rouge et l'arrêt de la séance à quelques secondes de la fin. Leclerc décroche la 8e pole de sa carrière, la première de la saison. Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), deuxième à 230/1000e de seconde, partira à ses côtés en première ligne. Viennent ensuite le Finlandais de Mercedes Valtteri Bottas (+0.255) et l'Espagnol de Ferrari Carlos Sainz (+0.265). Le leader du championnat, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), a dû se contenter du septième temps (+0.749). Le Grand Prix démarrera dimanche à 15h. Hamilton est actuellement en tête du championnat du monde avec 14 points d'avance sur Verstappen. (Belga)