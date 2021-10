F1 - GP des Etats-Unis - La bagarre entre Hamilton et Verstappen s'étend aux 2e essais libres dominés par Perez

(Belga) La deuxième séance d'essais libres du Grand Prix des Etats-Unis de Formule 1, vendredi à Austin, a vu les deux candidats pour le titre s'opposer directement. Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont retrouvés roue contre roue dans le virage 1, ce qui a provoqué une vive réaction de Verstappen. ""Stupide idiot", a-t-il rugi à la radio en plus d'offrir un geste grossier de la main à Hamilton.

Le coéquipier du Néerlandais chez Red Bull, le Mexicain Sergio Perez, a été le plus rapide lors de la deuxième séance d'essais de ce 17e des 22 Grands Prix du championnat du monde avec un temps de 1:34.946. Il a devancé de 257/1000e le Britannique Lando Norris (McLaren) et de 364/1000e Lewis Hamilton. Verstappen n'a été crédité que du 8e chrono à 878/1000e. Bottas, vainqueur du dernier GP en Turquie la dernière fois, meilleur temps de la première séance, a cette fois signé le 4e temps à 414/1000e de Perez. Le Finlandais encourra une pénalité de cinq places sur la grille après avoir changé son sixième moteur de la saison. Mercedes se demande également si Hamilton devrait changer de moteur à nouveau et prendre une pénalité de grille à un moment donné dans la course au titre. "Nous n'avons pas encore trouvé les bonnes réponses", a déclaré le patron de l'équipe Mercedes, Toto Wolff. Seuls trois changements de moteur sont autorisés par saison sans pénalité. (Belga)