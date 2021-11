F1 - GP du Brésil - Lewis Hamilton gagne à Interlagos et réduit l'écart sur Max Verstappen, deuxième

(Belga) Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix du Brésil, 19e des 22 manches du Championnat du monde de Formule 1, dimanche, sur le circuit d'Interlagos. Parti de la 10e place sur la grille, le Britannique de Mercedes a devancé son rival pour le titre, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), revenant à 14 longueurs au classement du championnat. Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a complété le podium.

Max Verstappen prenait le meilleur départ, dépassant tout de suite Valtteri Bottas, qui s'élançait de la pole position. Au 6e tour, la safety car entrait en piste à la suite d'un contact entre Yuki Tsunoda (AlphaTauri) et Lance Stroll (Aston Martin). Verstappen négociait parfaitement le redémarrage quand la voiture de sécurité rentrait au stand. Derrière lui, son rival Lewis Hamilton, parti en dixième position, réussissait une remontée spectaculaire. Le champion du monde en titre s'emparait de la deuxième place au 19e tour, après une passe d'arme avec le Mexicain Sergio Perez, équipier de Verstappen. Hamilton revenait progressivement sur Verstappen. Le Néerlandais se défendait bien lors d'une première attaque du Britannique au 48e tour. Mais au 59e tour, Hamilton parvenait à dépasser Verstappen. Il s'envolait ainsi vers la 101e victoire de sa carrière, la sixième de la saison. Verstappen prenait la deuxième place. Le point du tour le plus rapide raflé par son équipier Sergio Perez à Hamilton permet au Néerlandais de conserver 14 points d'avance sur le pilote Mercedes au championnat. Bottas complétait le podium, devant Perez. Viennent ensuite les deux Ferrari, le Monégasque Charles Leclerc et l'Espagnol Carlos Sainz, cinquième et sixième. Les Français Pierre Gasly (AlphaTauri) et Esteban Ocon (Alpine), l'Espagnol Fernando Alonso (Alpine) et le Britannique Lando Norris (McLaren) terminaient, dans cet ordre, dans les points. Le prochain Grand Prix se tiendra le 21 novembre au Qatar. (Belga)