F1 - GP du Japon - Le Grand Prix du Japon a repris après deux heures d'interruption à cause de la pluie

(Belga) Après plus de deux heures d'interruption à cause de la pluie, le Grand Prix du Japon de Formule 1, 18e des 22 manches du championnat du monde, a repris pour 45 minutes de course dimanche.

Le Grand Prix, dont le départ a été donné à 7h00 heure belge, a été interrompu après trois tours à cause de la pluie qui s'est intensifiée. Après plus de 30 minutes d'arrêt, la direction de course a annoncé un nouveau départ avant de rapidement revenir sur sa décision. Les commissaires de course ont finalement décidé de relancer la course après près de deux heures d'interruption en commençant avec quelques tours derrière la voiture de sécurité et encore 45 minutes au compteur pour finir le Grand Prix. (Belga)