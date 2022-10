F1 - GP du Mexique - Avec un 14e succès en une saison, Max Verstappen détient un nouveau record

(Belga) Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix du Mexique de Formule 1, 20e des 22 épreuves du championnat du monde dimanche à Mexico City décrochant une 14e victoire en une saison, un record.

Le Néerlandais avait signé la 19e pole de sa carrière et pris le meilleur départ alors que le Britannique George Russell (Mercedes) en première ligne aussi a dû céder deux places, à son équipier Lewis Hamilton et surtout au Mexicain Sergio 'Checo' Perez (Red Bull), ovationné en héros par les 100.000 spectateurs. Ce sera d'ailleurs l'ordre d'arrivée avec Verstappen, pour la 34e victoire de sa carrière, qui a devancé Hamilton et Perez, George Russel prenant la 4e place. Max Verstappen est déjà assuré de son deuxième titre de champion du monde depuis le Grand Prix du Japon le 9 octobre. Les deux derniers rendez-vous sont programmés à Sao Paulo le 13 novembre avec le GP du Brésil et à Abou Dhabi le 20 novembre. Avec 14 succès en GP en une saison, il dépasse désormais les Allemands Michael Schumacher et Sébastian Vettel.