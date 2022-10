F1 - GP du Mexique - Carlos Sainz le plus rapide de la première séance d'essais libres

(Belga) L'Espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrari) a réalisé le meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix du Mexique, 20e manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le circuit des Frères Rodriguez (4,304 km) à Mexico.

Son équipier Charles Leclerc a terminé deuxième de cette première séance, devant les Red Bull du héros local Sergio Pérez et du double champion du monde Max Verstappen. La session a été interrompue à deux reprises, à cause de problèmes mécaniques des pilotes de réserve Liam Lawson (AlphaTauri) et Pietro Fittipaldi (Haas). Les deux pilotes invités à participer à ces essais, ont dû s'arrêter en piste. . 1re séance d'essais libres: 1. Carlos Sainz Jr (Esp/Ferrari) 1:20.707 (25 tours) 2. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 1:20.753 (20) 3. Sergio Pérez (Mex/Red Bull) 1:20.827 (22) 4. Max Verstappen (P-B/Red Bull) 1:20.827 (22) 5. Lewis Hamilton (G-B/Mercedes) 1:20.849 (17) 6. Fernando Alonso (Esp/Alpine-Renault) 1:20.899 (26) 7. Valtteri Bottas (Fin/Alfa Romeo) 1:21.083 (23) 8. Lando Norris (G-B/McLaren-Mercedes) 1:21.120 (21) 9. Pierre Gasly (Fra/AlphaTauri-Red Bull) 1:21.310 (25) 10. Sebastian Vettel (All/Aston Martin-Mercedes) 1:21.525 (24) 11. Daniel Ricciardo (Aus/McLaren-Mercedes) 1:21.762 (16) 12. Zhou Guanyu (Chn/Alfa Romeo) 1:21.820 (20) 13. Lance Stroll (Can/Aston Martin-Mercedes) 1:21.865 (24) 14. Mick Schumacher (All/Haas-Ferrari) 1:21.952 (22) 15. Nicholas Latifi (Can/Williams-Mercedes) 1:22.912 (20) 16. Liam Lawson (N-Z/AlphaTauri-Red Bull) 1:23.861 (19) 17. Logan Sargeant (USA/Williams-Mercedes) 1:24.246 (22) 18. Nyck de Vries (P-B/Mercedes) 1:24.582 (20) 19. Jack Doohan (Aus/Alpine-Renault) 1:24.615 (13) 20. Pietro Fittipaldi (Bré/Haas-Ferrari) 1:26.776 ( 9) (Belga)