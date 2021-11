F1 - GP du Mexique - Max Verstappen s'impose et renforce sa première place au championnat du monde

(Belga) Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix du Mexique de Formule 1, 18e des 22 manches du championnat du monde, dimanche sur le circuit de Mexico (4,304 km). Le Néerlandais en profite pour prendre 19 points d'avance sur Lewis Hamilton, 2e dimanche, en tête du championnat du monde.

Parti en troisième position sur la grille, Max Verstappen réalisait un excellent départ pour prendre la tête dès le premier virage. En pole position au départ, Valtteri Bottas (Mercedes) était lui accroché par Daniel Ricciardo (McLaren). Un incident qui provoquait l'abandon de Yuki Tsunoda (AlphaTauri) et Mick Schumacher (Haas) tandis que Bottas et Ricciardo pouvaient repartir après un passage aux stands. Pris en tenaille par les deux Red Bull plus rapides que sa Mercedes, Lewis Hamilton devait laisser filer Verstappen en tête mais devait aussi défendre sa 2e place, mis sous pression par le Mexicain Sergio Perez, soutenu par son public. Hamilton, septuple champion du monde, résistait au retour de Perez pour conserver sa deuxième place derrière Verstappen qui décrochait sa neuvième victoire cette saison, la 19e de sa carrière. Le Néerlandais, né à Hasselt, en profite pour renforcer sa première place au championnat du monde. Verstappen totalise désormais 312,5 points, soit 19 de plus qu'Hamilton (293,5) avec encore quatre Grand Prix à disputer. Les pilotes se retrouveront le dimanche 14 novembre pour le Grand Prix du Brésil, 19e des 22 manches du championnat, à Sao Paulo. (Belga)