F1 - GP du Mexique - Une 19e pole pour le champion du monde, Max Verstappen devant les Mercedes

(Belga) Le double champion du monde, Max Verstappen (Red Bull) a réussi la pole position, la 19e de sa carrière, en qualifications pour le Grand Prix de Formule 1 du Mexique, 20e des 22 épreuves de la saison, samedi sur le circuit ders frères Rodriguez (4,304 km).

Le Néerlandais a devancé le Britannique George Russell (Mercedes) qui partira en première ligne dimanche. Son équipier et compatriote Lewis Hamilton est 3e devant le héros national le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull), 4e sur la grille de départ. La grande perdante de ce samedi est Ferrari. La Scuderia, pourtant dominante dans l'exercice des qualifications (12 pole positions contre désormais sept à Red Bull), a placé ses pilotes au 5e rang avec Carlos Sainz et au 7e avec Charles Leclerc. Encore une fois, c'est Verstappen qui sera donc favori dimanche (départ du Grand Prix à 21h00, 14h00 locales). Même s'il devra se méfier des Mercedes et notamment de son ancien rival l'an dernier, Hamilton, qui partira dans ses échappements. (Belga)