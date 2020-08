F1 - Hamilton gagne le GP de Grande-Bretagne sur trois roues

(Belga) Lewis Hamilton n'avait jamais vécu une telle expérience, une crevaison dans le dernier tour d'un Grand Prix. Le Britannique a eu la chance que son avance dans le GP de Grande-Bretagne soit si grande qu'il s'est imposé sur trois roues et a remporté la 87e victoire de sa carrière. "Oh mon Dieu, c'était si loin de la fin. J'ai failli ne pas faire passer cette voiture dans les deux derniers virages. Vraiment, je sentais mon coeur battre dans ma gorge", a déclaré le sextuple champion du monde.

Hamilton n'a pas compris. Le leader de Mercedes a été surpris lorsqu'il a appris par la radio de bord que son coéquipier Valtteri Bottas avait eu une crevaison alors qu'il ne semblait pas avoir de problème. "Je n'ai rien vu d'étrange dans les pneus, mais quand j'ai remarqué dans le dernier tour que la situation s'est soudainement aggravée, j'ai été pris par la peur. J'ai prié pour atteindre la ligne d'arrivée. Je n'ai jamais vécu cela auparavant." Avec sa troisième victoire de la saison, Hamilton a conforté son avance au championnat. Il a déjà 88 points et compte 30 points d'avance sur son coéquipier Bottas, deuxième. Max Verstappen occupe la troisième place avec 52 points. Hamilton se rapproche de plus en plus de son objectif, qui est d'égaler le record de Michael Schumacher de sept titres mondiaux et d'améliorer son record de 91 victoires en GP. Il en manque encore cinq. (Belga)