F1: l'écurie Red Bull, "pleine d'espoir", fait le maximum pour débuter la saison au GP d'Autriche

Le championnat du monde de Formule 1 pourrait effectuer ses grands débuts en 2020, le 5 juillet sur le circuit autrichien du Red Bull ring de Spielberg, rapporte dimanche le tabloïde anglais "The Sun".



Red Bull espère profiter de l'allègement des mesures de confinement prises par les autorités autrichiennes pour réussir à organiser un Grand Prix le premier week-end de juillet. Le parton du Team Red Bull Christian Horner a déclaré au "Sun" à ce propos : "Nous sommes pleins d'espoir et ce serait un excellent début pour le championnat si nous estimons que cela peut se faire en toute sécurité. Je sais que Red Bull fait tout ce qu'il peut pour faciliter la course."

"Si les autorités médicales et le gouvernement sont d'accord, cela nous donnerait un point de départ que d'autres pourraient suivre. Il est évident que de nombreuses recherches ont été menées sur la façon dont une course pourrait être organisée sans fans et avec un minimum de personnes présentes." Les neuf premiers Grand Prix de F1 de la saison ont été reportés ou annulés.