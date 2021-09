F1: le format du Grand Prix de Monaco changera en 2022

Le Grand Prix de Monaco 2022 se déroulera sur trois jours, comme tous les autres du calendrier, et non plus sur quatre jours comme c'était le cas selon une tradition en Principauté, a annoncé mercredi le président de la Formule 1.

"Monaco se déroulera sur trois jours, vendredi, samedi et dimanche, directement, au lieu de jeudi - pause le vendredi - puis samedi et dimanche", a expliqué Stefano Domenicali à CNN.

Le GP de Monaco, épreuve historique de la F1, avait jusqu'ici la particularité de commencer un jour avant, avec les essais libres organisés le jeudi et non le vendredi comme ailleurs.

Historiquement, le GP de Monaco, présent lors de la première année du championnat du monde de F1 en 1950, était organisé lors du week-end de l'Ascension. Le jeudi étant férié, ce jour était choisi pour faire rouler les monoplaces, avant une pause le vendredi puis les qualifications le samedi et la course le dimanche.

Pour la Principauté et ses commerçants, cela permettait d'avoir une présence du public accrue, pendant quatre journées au lieu de trois. Cette singularité était jusqu'ici maintenue même si le GP n'était pas organisé à chaque fois à l'Ascension.

Par ailleurs, Domenicali a confirmé la tenue en 2022 du Grand Prix de France, alors que des rumeurs évoquent régulièrement la disparition de l'épreuve française. Interrogé sur la présence de la course sur le circuit Paul Ricard du Castellet (sud), l'Italien a seulement répondu "Oui" sans donner plus d'indication sur son futur.

Le PDG de la F1 a également indiqué que "le plan est d'avoir 23 courses" en 2022, soit un nombre record, après 22 GP organisés en 2021, et de finir la saison "plus tôt" - avant décembre comme c'est le cas cette saison.

Le calendrier 2022 sera annoncé à l'occasion du Conseil mondial du sport automobile, le 15 octobre, a-t-il ajouté.