F1 - Le Grand Prix du Japon à Suzuka prolongé jusqu'en 2024

Le Grand Prix de Formule 1 du Japon sera couru sur le circuit de Suzuka pour trois années supplémentaires, jusqu'à la saison 2024 incluse, a annoncé le promoteur du championnat du monde, Formula 1, dans un communiqué samedi.

"Cette extension de contrat, résultat de la relation fructueuse entre la Formule 1 et Mobilityland (qui détient le circuit, ndlr), fait partie de l'engagement stratégique à long terme visant à développer le sport en Asie", explique la F1. "Le Japon dispose d'un public avide et, avec le jeune talent Yuki Tsunoda devenu le premier pilote japonais sur la grille depuis 2014 (chez AlphaTauri, ndlr), la Formule 1 continuera à travailler avec le promoteur pour accroître encore la popularité de ce sport là-bas." Le circuit de Suzuka, qui célèbrera en 2022 son 60e anniversaire, a accueilli 31 Grand Prix depuis 1987, le titre mondial des pilotes s'y jouant à 11 reprises. Unique tracé en forme de 8 au calendrier de la catégorie reine du sport automobile, rapide et technique, il est particulièrement apprécié des pilotes.