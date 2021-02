F1: Lewis Hamilton prolonge avec Mercedes pour la saison 2021 (officiel)

Le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton a signé un nouveau contrat avec Mercedes pour la saison 2021, a annoncé l'écurie allemande lundi.

La prolongation du pilote britannique, qui était fortement attendue, met Hamilton sur la route d'un huitième sacre mondial. S'il y parvient lors de la saison 2021, qui commence le 28 mars au Grand Prix de Bahreïn, il sera le seul détenteur du record de titres dans la catégorie reine du sport automobile, devant l'Allemand Michael Schumacher.

"Je suis très heureux d'entamer ma neuvième saison avec mes coéquipiers Mercedes", a déclaré Hamilton dans le communiqué de son écurie. "Notre équipe a réalisé des choses incroyables ensemble et nous sommes impatients de poursuivre notre succès".

Sir Lewis Hamilton, récemment anobli au Royaume-Uni, a été champion du monde avec McLaren en 2008 puis Mercedes (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020), avec qui il a pulvérisé un à un tous les records de la F1: plus grand nombre de victoires (95), de podiums (165) et de pole positions (98).

Chez Mercedes depuis 2013, Hamilton n'était plus sous contrat avec la marque à l'étoile depuis la fin d'année 2020. Du fait d'une saison bouleversée par la pandémie de coronavirus et achevée seulement mi-décembre, mais aussi de la contamination du pilote au Covid-19 début décembre, la prolongation de son contrat a tardé.

"Je suis tout aussi déterminé à poursuivre le chemin que nous avons commencé à prendre pour rendre le sport automobile plus diversifié pour les générations futures et je suis reconnaissant à Mercedes de m'avoir apporté un soutien inconditionnel dans mon combat pour aborder cette question", a continué le pilote, annonçant le lancement d'une "fondation dédiée à la diversité et à l'inclusion dans le sport".

Véritable star de sa discipline, touche-à-tout amoureux de musique, Hamilton a fait de la lutte anti-racisme et de la défense de l'environnement deux des causes qu'il soutient en dehors des circuits.