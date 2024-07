F1: Lewis Hamilton s'impose devant Max Verstappen au GP de Grande-Bretagne

Le Britannique, qui n'avait plus gagné depuis l'Arabie saoudite en décembre 2021, a donc dû attendre 57 Grands Prix pour s'adjuger la 104e victoire de sa carrière. Il a devancé le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et un autre Britannique, Lando Norris (McLaren).

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté le GP de Grande-Bretagne de Formule 1 à l'issue d'une course spectaculaire perturbée par la pluie, dimanche sur le circuit de Silverstone.

Hamilton, qui s'était élancé en deuxième position derrière son équipier George Russell, contraint à l'abandon après un problème hydraulique, a décroché un neuvième succès record dans son jardin de Silverstone, son treizième podium consécutif sur ce circuit.

L'émotion était à son comble pour le pilote de 39 ans, qui rejoindra Ferrari l'an prochain après 12 saisons chez Mercedes. Il a fondu en larmes dans son baquet dès la fin de la course et mis quelques minutes à sortir de sa monoplace, se tenant la tête, avant d'aller sauter dans les bras des membres de son équipe puis de donner une longue et émouvante accolade à son père.

"Depuis 2021, je me suis toujours battu pour rester concentré sur ma mission dans cette incroyable équipe, c'était mon dernier GP ici avec eux, je les aime tellement et je voulais bien faire. Bien sûr, il n'y a pas meilleure sensation de finir premier ici devant tous mes fans", a-t-il déclaré, en larmes, avant de recevoir son trophée.