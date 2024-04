F1: L'ingénieur Adrian Newey va quitter l'écurie Red Bull (médias)

Contacté par l'AFP, un porte-parole de Red Bull a indiqué qu'"Adrian est sous contrat au moins jusqu'à fin 2025 et nous ne sommes pas au courant qu'il rejoigne une autre équipe".

Considéré comme l'un des plus grands ingénieurs de la F1, Newey, âgé de 65 ans, travaille pour Red Bull depuis 2006. Il a conçu les monoplaces qui ont apporté à l'écurie basée à Milton Keynes six titres de champion du monde des constructeurs entre 2010 et 2023 et sept titres pilotes avec Sebastian Vettel (de 2010 à 2013) puis Max Verstappen (de 2021 à 2023).

Le Britannique avait auparavant travaillé pour les écuries Williams et McLaren.