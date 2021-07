F1: Max Verstappen (Red Bull) en pole position du Grand Prix d'Autriche, sa 3e d'affilée

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a pris la pole position du Grand Prix d'Autriche, pour la 3e fois d'affilée après ceux de France et de Styrie, et pour la 7e fois de sa carrière en Formule 1, samedi sur le Red Bull Ring de Spielberg.

Sous la clameur de ses nombreux supporters venus des Pays-Bas, le leader du championnat a devancé de seulement 48 millièmes de seconde le Britannique Lando Norris (McLaren). Sergio Pérez et Lewis Hamilton (Mercedes), 2e du championnat, partiront en deuxième ligne dimanche à 15h00 (13h00 GMT) pour la 9e manche de l'année.

A 23 ans, Verstappen n'a jamais été aussi bien parti dans sa quête d'un premier sacre mondial. Il mène le championnat avec 18 points d'avance sur le septuple champion du monde Hamilton, qui vient de signer un nouveau contrat avec Mercedes pour 2022 et 2023.

"Je suis bien sûr content du résultat mais pas de la manière", a relativisé le Néerlandais, qui veut maintenant "finir le travail" dimanche.

Sur ce même circuit, propriété de son écurie, il s'était imposé facilement dimanche dernier, en partant de la pole et en finissant 35 secondes devant Hamilton parti 2e.

Cette fois, c'est le surprenant Norris qui partira 2e. Le Britannique de 21 ans signe là sa meilleure performance en qualification. Neuvième mondial l'an passé, il est cette saison 4e et en constante progression.

"C'est un bon feeling", a apprécié Norris. "Merci tout le monde, voir les fans ici, tous en orange pour soutenir McLaren (la couleur de l'écurie) et non Max, c'est bon de les voir de nouveau!", a-t-il blagué, en référence aux nombreux Néerlandais qui remplissent les tribunes du Red Bull Ring, pour soutenir, évidemment... Verstappen.

"Voir les fans, qu'ils soient en orange ou non, c'est fou, donc on va essayer de leur donner une belle course demain", a ajouté Verstappen.

Les restrictions liées au Covid-19 ont pris fin le 1er juillet en Autriche concernant les jauges des événements culturels et sportifs. Jusqu'à 100.000 spectateurs sont attendus tout au long du week-end dans les montagnes de Styrie, a estimé la Formule 1.