F1: Max Verstappen (Red Bull) remporte le Grand Prix du Canada

Verstappen, qui décroche la 60e victoire de sa carrière en Grand Prix, la sixième en neuf courses cette saison, s'est montré solide et opportuniste dans des conditions très changeantes. Il n'a pas été ni piégé par la pluie ni par les deux sorties de la voiture de sécurité après des accidents.

"C'était une course un peu folle, beaucoup de choses se sont produites. On a réalisé une belle course, l'équipe a très bien travaillé. On est rentré aux stands quand il le fallait et la voiture de sécurité est sortie au bon moment pour nous. J'ai pris beaucoup de plaisir. On a encore une grosse marge de progression mais le plus important c'est d'avoir gagné", a déclaré le Néerlandais après sa troisième victoire consécutive au Québec.

- Premier podium pour Russell -