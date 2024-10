F1: Norris en pole aux Etats-Unis devant Verstappen, qui renoue avec la victoire sur le sprint

Sur le Circuit des Amériques, théâtre de la 19e manche (sur 24) de la saison, Norris a décroché la 7e pole position de sa carrière, après avoir signé "probablement du plus beau tour de [sa] carrière" lors des qualifications samedi soir.

Le Britannique Lando Norris, actuellement deuxième au championnat du monde de Formule 1, partira dimanche en tête du Grand Prix des Etats-Unis devant le leader du général Max Verstappen, qui a mis fin samedi à une disette de près de quatre mois sans victoire en reportant la course sprint.

Le triple champion du monde en titre peut toutefois se consoler samedi soir avec sa victoire sur le sprint acquise plus tôt dans la journée.

"Nous avons été en retrait tout le week-end, nous n'avions pas le rythme de Ferrari et de Red Bull (...), j'ai peut-être eu de la chance, mais je la prends", a savouré le poleman qui s'élancera donc devant Verstappen.

A l'issue de cette course de seulement 19 tours (contre 56 pour le GP) qui rapporte des points au général, le pilote Red Bull a renoué avec le chemin du succès en décrochant sa première victoire depuis la course sprint du GP d'Autriche fin juin. Il s'est imposé devant l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), 2e et Norris, 3e.

Grâce à cette victoire, Verstappen, qui a déjà remporté les trois premiers sprints de 2024 (en Chine, à Miami et en Autriche), a marqué huit points supplémentaires au championnat et en compte désormais 54 d’avance sur Norris, qui a engrangé six points.

- Hamilton très loin du compte -

Dimanche, derrière les deux pilotes forts du moment, la deuxième ligne du GP sera 100% Ferrari avec Sainz, 3e, devant son coéquipier monégasque Charles Leclerc.

La troisième ligne reviendra à l'Australien Oscar Piastri (McLaren), 5e et Russell, qui se classe tout de même 6e en dépit de son accident.

Le Français Pierre Gasly s'élancera 7e, tandis que son coéquipier chez Alpine Esteban Ocon partira 13e.

Si Verstappen semble avoir repris des couleurs, son coéquipier Sergio Pérez n'a pas fait mieux que 10e à l'issue des qualifications, après avoir vu son temps annulé pour avoir dépassé les limites de la piste.

Autre contre-performance, celle du septuple champion britannique Lewis Hamilton, seulement 19e et ayant visiblement été victime d'un problème sur sa Mercedes. Le Britannique sera toutefois 18e sur la grille en raison de la pénalité du Néo-Zélandais Liam Lawson.

A l'occasion de son premier GP de la saison en remplacement chez Racing Bulls du très populaire australien Daniel Ricciardo, le pilote de 22 ans, initialement 15e des qualifications, partira dernier à cause de divers changements de moteurs au-delà des quotas autorisés.

Pour le marathon final de six manches en huit semaines, la majorité des équipes sont arrivées à Austin avec des améliorations sur leurs monoplaces, à l'instar de Red Bull, en difficulté depuis cet été et qui cherche à réduire l'écart avec McLaren, passée en tête du championnat du monde des constructeurs mi-septembre.

Grâce à la victoire samedi de Verstappen, l'écurie aux taureaux rouges a repris deux unités à sa rivale anglaise, qui compte désormais une avance de 39 points.

Si les performances de Verstappen semblent apporter de premières réponses rassurantes à l’écurie championne en titre chez les constructeurs, celles-ci resteront à confirmer à partir de 14h00 (19h00 GMT), lors du traditionnel rendez-vous dominical.