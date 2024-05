F1: nouvelle victoire pour Verstappen lors du sprint à Miami

Le triple champion du monde en titre a devancé le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et son coéquipier chez Red Bull, le Mexicain Sergio Pérez.

Leclerc, qui avait réussi la prouesse de prendre la deuxième place des qualifications après avoir effectué seulement trois tours lors des essais libres en raison d'un tête-à-queue, a effectué une course solide pour terminer à un peu plus de trois secondes de l'intouchable Verstappen.

"Ce n'était pas entièrement parfait, nous avons encore du travail à faire, mais au moins avec le nouveau format, on peut encore peaufiner les réglages de la voiture en vue des qualifications. Mais c'est bien d'avoir gagné, même s'il y a des choses à améliorer", a souligné "Mad Max".

Parti en pole position, le Néerlandais a un peu manqué son départ mais a coincé Leclerc sur la droite de la piste pour pouvoir garder la tête au premier virage. Il a ensuite contrôlé la course mais sans parvenir à beaucoup distancer ses deux poursuivants.

"Je suis bien parti mais j'étais à l'intérieur au premier virage et je n'ai pas voulu prendre trop de risques car il y a les qualifications après la course sprint. Ensuite j'ai poussé mais il avait un peu plus de rythme que nous", a expliqué le Monégasque.

Pérez, doublé par le surprenant Australien Daniel Ricciardo (Racing Bulls) au départ, a repris sa troisième place quelques tours plus tard mais n'a jamais réussi à rattraper Leclerc.

Au prix d'une défense acharnée, Ricciardo a décroché une superbe quatrième place, devant la seconde Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz et son compatriote Oscar Piastri (McLaren). Les six premiers de la course ont ainsi conservé leur position de départ.