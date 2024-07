F1: Ocon "très confiant" pour rester sur la grille en 2025 (entretien à l'AFP)

R: "J'ai beaucoup de chance d'avoir cette voiture dans mon garage. Ca a été beaucoup d'émotions de la recevoir, de la voir descendre du camion, de remonter dedans, c'est juste fou ! Je suis vraiment très heureux de l'avoir. On va en profiter un peu et après elle ira dans un endroit où les gens pourront la voir et ainsi en faire profiter à d'autres personnes."

REPONSE: "C'est toujours un plaisir de revenir. Ca a toujours été mon circuit préféré, même avant ma victoire car il y a une 'technicalité' qu'on ne retrouve pas ailleurs, des compromis où on doit préparer un virage pour prendre mieux le suivant... C'est vraiment plaisant en tant que pilote de pouvoir rouler sur un tel circuit. Et maintenant forcément j'ai une raison sentimentale en plus. Quand je reviens, c'est beaucoup de souvenirs et d'émotions car cette victoire est venue couronner tous les efforts fournis pour en arriver jusque-là."

Q: Comment jugez-vous votre demi-saison 2024 ?

R: "Personnellement, je pense que j'ai progressé sur pas mal de points et je crois qu'avec mes ingénieurs on a fait du bon boulot. Techniquement, sur beaucoup de week-ends, on a réussi à exploiter au maximum le potentiel de la voiture mais malheureusement, on n'a pas pu trop le montrer car on partait de très très loin. La voiture est très mal-née, il a fallu tout de suite essayer de la faire progresser, ce qu'on a réussi à faire pour se rapprocher du Top 10 et marquer quelques points. Mais cela ne suffit pas toujours et il faut continuer à essayer de la faire progresser. Des nouveautés devraient arriver avant la fin de l'été. D'ici là, ça sera dur de finir dans les points, il faut tout faire parfaitement car on n'a aucune marge."

Q: Serez-vous encore pilote de Formule 1 l'an prochain ?

R: "Les discussions se passent très bien, je suis très confiant sur le fait d'être encore sur la grille pour les prochaines années donc tout va bien et ça me permet de me concentrer au mieux sur ce que je dois faire chaque week-end car j'ai envie de finir l'histoire avec Alpine de la meilleure des façons. L'équipe peut compter sur moi."

Q: Une rumeur vous annonce chez Williams dès cette année en remplacement de l'Américain Logan Sargeant. Pouvez-vous commenter ?