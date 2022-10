F1: Pénalisé pour un changement de moteur, Geroge Russell partira des stands

(Belga) Mercedes ayant procédé au remplacement complet du moteur de sa monoplace, George Russell partira des stands au départ du Grand Prix de Singapour dimanche, 17e des 22 épreuves de la saison de Formule 1. Le Britannique a été pénalisé pour avoir dépassé le nombre autorisé de modifications au moteur.

George Russel avait réussi le 11e temps des qualifications sur le circuit de Marina Bay. Le Britannique réussi une belle saison finissant dans le top 5 de chacune des courses qu'il a terminées. C'est le Français Charles Leclerc qui partira en pole position devant Sergio Perez (Red Bull). L'équipier de Russell chez Mercedes, Lewis Hamilton est en deuxième ligne en troisième position. Leader au championnat, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a signé le 8e chrono et pourrait être sacré une seconde fois s'il inscrit 22 points de plus que Leclerc, 13 de plus que Sergio Perez, 3e du championnat à 125 points de Verstappen, et six de plus que George Russell. (Belga)