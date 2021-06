F1: Pérez (Red Bull) gagne en Azerbaïdjan, Gasly (AlphaTauri) 3e

Le Mexicain Sergio Pérez a remporté son premier Grand Prix sous les couleurs de Red Bull, devant l'Allemand Sebastian Vettel (Aston Martin) et le Français Pierre Gasly (AlphaTauri), dans les rues de Bakou, en Azerbaïdjan, dimanche.

Les favoris pour le titre mondial, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), ont connu une course à oublier: le premier a abandonné après un crash et le second est 15e à cause d'une erreur de pilotage dans les derniers tours.