F1: Pierre Gasly positif au Covid-19

Le pilote français de Formule 1 Pierre Gasly a été testé positif au Covid-19 et s'est placé à l'isolement, a-t-il annoncé dimanche sur Twitter.

"Je voulais vous faire savoir que j'ai été testé positif au Covid-19. J'ai informé toutes les personnes avec lesquelles j'ai été en contact ces derniers jours", a déclaré le pilote d'Alpha Tauri.

La saison de F1 ne commençant que le 28 mars avec le Grand Prix de Bahreïn, la contamination du pilote de 24 ans n'a pas de conséquence sportive immédiate.

"Je suis actuellement à l'isolement et je suis le protocole établi par les autorités sanitaires locales. Je me sens bien et je continuerai à suivre mon plan d'entraînement depuis mon domicile pendant que je reste à l'isolement", a ajouté le pilote, qui vit à Dubaï.

Gasly est le 6e pilote de F1 contaminé au Covid après Lewis Hamilton, Sergio Pérez, Lance Stroll, Lando Norris et Charles Leclerc.

Le Français avait rejoint Toro Rosso, rebaptisé Alpha Tauri, au cours de la saison 2019, après avoir été remplacé sans ménagement au sein de l'écurie Red Bull.

En septembre dernier, il était devenu le premier Français à remporter un Grand Prix de F1 depuis 1996 lors de sa victoire à Monza.

Pour la saison 2021, il sera accompagné du Japonais Yuki Tsunoda chez l'écurie italienne.