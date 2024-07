F1: première victoire de Piastri et doublé de McLaren en Hongrie

Derrière ce doublé McLaren, le premier depuis l'été 2021, le Britannique Lewis Hamilton a pris la troisième place, devant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et le triple champion du monde néerlandais Max Verstappen (Red Bull).

L'issue de la course a été longue à se dessiner entre les deux monoplaces de couleur papaye puisque Norris, qui avait repris la tête à une vingtaine de tours de la fin après un arrêt aux stands décalé entre les deux pilotes, a attendu l'antépénultième tour pour respecter la consigne de son équipe et redonner la première place à Piastri, qui n'avait jamais réussi à le rattraper sur la piste

"C'est vraiment une sensation spéciale, c'est le jour dont j'ai rêvé quand j'étais enfant. C'était un peu compliqué à la fin alors que je m'étais mis dans une bonne position en début de course. Un grand merci à l'équipe, c'est un honneur de piloter une McLaren. C'est incroyable de maîtriser la course de la sorte et de faire un doublé, bravo à l'équipe", a réagi l'Australien.

Piastri avait réalisé un très bon départ et réussi à se faufiler à l'intérieur pour prendre les commandes au premier virage, alors que Verstappen était sorti très large et avait regagné la piste devant Norris. Mais pour éviter une sanction, Red Bull a demandé au Néerlandais de rendre la deuxième place au Britannique deux tours plus tard.