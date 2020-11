F1: quelle grille des pilotes pour 2021?

Après les prolongations du Finlandais Kimi Räikkönen et l'Italien Antonio Giovinazzi chez Alfa Romeo vendredi, voici le point sur les contrats et les rumeurs de transferts pour la saison 2021 de Formule 1:

Mercedes

Le Finlandais Valtteri Bottas (31 ans) a signé pour "au moins" une nouvelle année en 2021.

Le Britannique Lewis Hamilton (35 ans), sous contrat jusque fin 2020, répète son intention de continuer avec la marque à l'étoile mais il ne s'est pas encore réengagé.

Ferrari

Le Monégasque Charles Leclerc (23 ans) a un contrat jusqu'à fin 2024.

Il sera accompagné en 2021 et 2022 par l'Espagnol Carlos Sainz Jr (26 ans), en provenance de McLaren, qui succède à l'Allemand Sebastian Vettel.

Red Bull (moteur Honda jusqu'à fin 2021)

Le Néerlandais Max Verstappen (23 ans) a re-signé jusque fin 2023.

Alexander Albon (24 ans), qui court avec une licence thaïlandaise (la nationalité de l'un des deux propriétaires de la marque Red Bull), a le Grand Prix d'Emilie-Romagne ce week-end et le suivant en Turquie mi-novembre pour prouver qu'il mérite de conserver son baquet, que convoitent l'Allemand Nico Hülkenberg (33 ans) et le Mexicain Sergio Pérez (30 ans), libres de tout contrat.

Renault (devient Alpine)

Le Français Esteban Ocon (24 ans) est sous contrat jusqu'à fin 2021, plus une option pour 2022.

L'Espagnol Fernando Alonso (39 ans), en retrait de la F1 depuis fin 2018, a été choisi pour remplacer l'Australien Daniel Ricciardo, en partance pour McLaren, en 2021 et en 2022.

McLaren (moteur Mercedes à partir de 2021)

L'écurie s'offre les services de l'Australien Daniel Ricciardo (31 ans) pour "plusieurs années" à compter de 2021.

Le Britannique Lando Norris (21 ans le 13 novembre), produit de la filière jeunes de McLaren, reste en place.

Racing Point (moteur Mercedes, devient Aston Martin)

Le quadruple champion du monde allemand Sebastian Vettel (33 ans) rejoint l'équipe en remplacement du Mexicain Sergio Pérez, évincé alors qu'il était engagé jusque fin 2022.

Il sera aligné aux côtés du Canadien Lance Stroll (22 ans le 29 octobre), fils de l'un des propriétaires de Racing Point et d'Aston Martin, Lawrence Stroll.

AlphaTauri (moteur Honda jusqu'à fin 2021, ex-Toro Rosso)

Le Français Pierre Gasly (24 ans) est prolongé pour un an en 2021.

L'identité de son futur équipier - le pilote actuel, le Russe Daniil Kvyat (26 ans), le Thaïlandais Alexander Albon, actuellement chez Red Bull, ou le pensionnaire de Formule 2 japonais Yuki Tsunoda (20 ans) - n'a pas été dévoilée. Tsunoda devant participer aux essais d'après-saison à Abou Dhabi mi-décembre, le suspense pourrait durer jusque-là.

Alfa Romeo (moteur Ferrari, ex-Sauber)

Le Finlandais Kimi Räikkönen (41 ans) et l'Italien Antonio Giovinazzi (27 ans le 14 décembre) seront associés en 2021 pour la troisième saison consécutive.

Haas (moteur Ferrari)

Le Danois Kevin Magnussen (28 ans) et le Français Romain Grosjean (34 ans) ne sont pas reconduits.

Les noms de leurs remplaçants ne sont pas encore connus mais sont pressentis les pilotes de F2 russe Nikita Mazepin (21 ans) et allemand Mick Schumacher (21 ans). Le premier apporterait des capitaux familiaux et le second fait partie des pilotes soutenus par Ferrari, qui motorise Haas. Du côté de la Scuderia, une décision tombera "avant la fin de saison, dans les prochaines semaines", annonce son dirigeant Mattia Binotto.

Williams (moteur Mercedes)

Le Britannique George Russell (22 ans) et le Canadien Nicholas Latifi (25 ans) ont été prolongés pour 2021. Le contrat du premier, soutenu par Mercedes, se termine à la fin de la saison prochaine, celui du deuxième est "de plusieurs années", vraisemblablement jusqu'à fin 2022.

"Rien n'a changé, c'est notre duo de pilotes cette année et ça le sera l'an prochain", a confirmé vendredi le team principal Simon Roberts, faisant taire les rumeurs de discussions avec le Mexicain Sergio Pérez.

