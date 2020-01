F1: Racing Point va changer de nom pour devenir Astron Martin en 2021

L'écurie de Formule 1 Racing Point va s'appeler Aston Martin à partir de la saison 2021 à la suite de l'entrée de son propriétaire, le Canadien Lawrence Stoll, au capital du constructeur anglais, annoncée vendredi.

Aston Martin a annoncé une prochaine levée de fonds de 500 millions de livres (près de 600 M EUR). Le fabricant des bolides préféré de James Bond indique dans un communiqué qu'un consortium mené par le milliardaire canadien va y prendre part dans le but de détenir 20% du capital.



Racing Point a été créée en 2018 après la faillite de Force India et son rachat par Lawrence Stroll, notamment propriétaire du circuit canadien de Mont-Tremblant. Ses deux pilotes officiels sont Sergio Pérez et Lance Stroll, le fils du propriétaire. Pour la saison 2020, Aston Martin restera sponsor de l'équipe Red Bull, concurrente de Racing Point.