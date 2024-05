F1: Red Bull encore favori à Miami, malgré l'ombre d'Adrien Newey

Partager:

On prend les mêmes et on recommence ? Malgré l'annonce du départ l'an prochain de l'ingénieur Adrian Newey, l'écurie Red Bull et son leader Max Verstappen seront encore les favoris ce week-end du Grand Prix de Miami, sixième manche sur 24 de la saison de Formule 1. En effet, Red Bull poursuit cette année son écrasante domination en dépit de l'ambiance pesante au sein de l'écurie autrichienne, déchirée par une guerre interne qui a éclaté au grand jour en février après des accusations de "comportement inapproprié" à l'égard d'une employée visant le directeur Christian Horner, qui a été blanchi depuis par une enquête interne.

Annoncé mercredi, le départ de Newey, artisan des succès de l'équipe qu'il avait rejointe en 2006, un an après sa création, et avec laquelle il a décroché six titres mondiaux des constructeurs et sept chez les pilotes, serait lié à ces luttes de pouvoir selon la BBC. Toutefois, Verstappen, qui a remporté les deux premières éditions de la course floridienne, disputée autour du Hard Rock Stadium, l'antre de l'équipe de football américain des Miami Dolphins, ne semble pas perturbé par ces soubresauts et visera le triplé dimanche à l'issue d'un week-end qui sera marqué par le deuxième des six sprints de la saison. "J'ai de bons souvenirs sur ce circuit ! Avec l'humidité et la chaleur, c'est toujours l'une des courses les plus physiques de la saison. Avec le sprint, il sera important de comprendre au mieux les données recueillies sur la voiture pour peaufiner les réglages", a expliqué le Néerlandais.

Son abandon en Australie fin mars après un problème de frein est déjà oublié pour le triple champion du monde, qui a remporté quatre des cinq premiers Grands Prix de la saison et caracole en tête du championnat avec 25 points d'avance sur son coéquipier Sergio Pérez. Le Mexicain sera la premier de la meute de poursuivants qui tenteront de faire vaciller Verstappen. Avec quatre podiums en cinq courses, Pérez, toujours très soutenu aux Etats-Unis, réalise un bon début de saison. - Ferrari veut rebondir -