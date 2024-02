F1: rejoindre Ferrari, un "autre rêve d'enfant" accompli par Hamilton

Si le septuple champion du monde de Formule 1 estime qu’il est temps pour lui "d'entamer un nouveau chapitre de (sa) vie", il a toutefois tenu à rassurer ses supporters en précisant qu’il restait concentré sur les prochaines échéances avec Mercedes, alors que la saison 2024 commencera le 2 mars à Bahreïn après trois jours de tests dans cet Etat du Golfe (21-23 février).

"Pour l'instant, je ne pense pas à 2025. Je me concentre sur la saison à venir et sur mon retour sur la piste avec Mercedes. Je suis plus motivé que jamais, je suis plus en forme et plus concentré que jamais et je veux aider Mercedes à gagner une fois de plus (…) et terminer mon partenariat avec l'équipe sur une bonne note", a-t-il affirmé.

Il s'agit de la première expression publique de la superstar de 39 ans depuis l'annonce retentissante de son transfert prochain dans les rangs de la légendaire écurie au cheval cabré.