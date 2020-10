F1: Grosjean et Magnussen vont quitter Haas à la fin de la saison

Les pilotes de Formule 1 franco-suisse Romain Grosjean et danois Kevin Magnussen vont quitter l'écurie américaine Haas à la fin de la saison, rapporte Auto Hebdo mercredi.

D'après le média français, l'avenir de Grosejan en F1 est compromis: "A 34 ans, c'est son avenir en F1 s'écrit en pointillés. Car si un baquet se libère au sein de l'écurie drivée par Günther Steiner, les places pour la saison 2021 sont presque toutes déjà attribuées", peut-on notamment lire sur le site internet d'Auto Hebdo.

Il y a un mois, il avait confié regarder vers la Formule E et Le Mans si son écurie actuelle décidait de ne pas le conserver en 2021. "Dans l'avenir, les Hypercars (une nouvelle catégorie-reine) aux 24 Heures du Mans et le Championnat du monde d'endurance, ça pourrait être bien. La Formule E, c'est aussi une option, clairement. Il y a des bons pilotes et des bonnes équipes".