F1: Russell remplace Hamilton chez Mercedes au GP de Sakhir ce week-end

Le Britannique George Russell, pilote de Williams et membre de la filière Mercedes, remplacera Lewis Hamilton, positif au Covid-19, lors du GP de Sakhir de F1 à Bahreïn de vendredi à dimanche, ont annoncé les deux écuries mercredi.

Pendant cette pige pour l'équipe sept fois championne du monde depuis 2014, Russell (22 ans) sera suppléé chez Williams (motorisée par Mercedes) par le Britannique Jack Aitken (25 ans), qui fera ses débuts en Grand Prix.

Mercedes a donc fait le choix d'un pilote qui a l'expérience de la course en 2020, plutôt que de faire appel à son pilote de réserve belge Stoffel Vandoorne (28 ans), qui n'a plus évolué dans la catégorie reine depuis la saison 2018.

"Il ne sera pas évident pour George de faire la transition de la Williams à notre Mercedes, mais il est prêt à courir et sait comment faire fonctionner les pneus avec cette nouvelle génération de monoplaces", explique le team principal des Flèches d'argent, Toto Wolff, dans un communiqué.

"Personne ne peut remplacer Lewis mais je vais faire le maximum dès que je prendrai place dans sa voiture, commente Russell. Je suis vraiment impatient de saisir cette opportunité et j'ai hâte de prendre la piste cette semaine."

Le Britannique fait partie de la filière de jeunes pilotes de Mercedes depuis 2017, année qui l'a vu remporter le titre en GP3 avant de faire de même en Formule 2 en 2018.

Il évolue en F1 avec Williams depuis 2019 et s'il n'a inscrit aucun point (ses meilleurs résultats sont des 11e places en qualifications et en course), c'est dû au manque de performance de sa monoplace et non à son pilotage.

Pour Mercedes, c'est la première fois qu'un de ses jeunes pilotes prendra le volant dans l'écurie d'usine plutôt que chez une cliente de son moteur.

Aitken, lui, est le pilote de réserve de Williams et a participé aux essais libres 1 du GP de Styrie, en Autriche, en juillet. Le Britannique court à temps plein en F2, la catégorie inférieure, dans laquelle il compte deux podiums en 2020.

"Je suis honnête en disant que je me sens comme chez moi chez Williams depuis que je les ai rejoints cette année, donc avoir la chance d'aider l'équipe à prendre ses premiers points est extrêmement satisfaisant, réagit Aitken dans un communiqué. Je vais faire le maximum pour me préparer dans les jours qui viennent mais je crois être prêt depuis Melbourne", qui aurait dû accueillir la première course de 2020 en mars, annulée in extremis à cause de la pandémie de coronavirus.

Hamilton, qui a développé de "légers symptômes" lundi, s'est isolé pour dix jours et ne pourra reprendre le volant pour la dernière manche de la saison à Abou Dhabi le 13 décembre que s'il est testé négatif.

Mercedes annoncera ses plans pour ce GP "en temps voulu après ce week-end".