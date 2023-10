F1: troisième titre attendu pour Verstappen au Qatar

Verstappen, dont l'équipe Red Bull a déjà remporté le titre constructeurs au Grand Prix du Japon le 24 septembre, compte pour le moment 13 victoires, dont une série record de dix consécutives, en 16 courses et possède 177 points d'avance sur son coéquipier mexicain Sergio Pérez alors qu'il reste 180 points en jeu d'ici la fin de la saison.

Auteur d'une saison presque parfaite, Max Verstappen devrait remporter son troisième titre mondial consécutif ce week-end lors du Grand Prix du Qatar, 17e manche de la saison de F1 disputée à Lusail, où le Néerlandais pourrait être sacré dès la course sprint, samedi.

"C'est bien de venir au Qatar avec le titre constructeurs déjà en poche. Le circuit est très plaisant ici mais ça sera un week-end difficile en raison de la chaleur, qui pourrait rendre les courses intéressantes. Je peux gagner le championnat lors du sprint et c'est mon objectif. J'espère que ce sera un week-end dont je me souviendrai longtemps!", a déclaré Verstappen.

Sauf catastrophe, le Néerlandais repartira donc de l'émirat avec une troisième couronne en poche: pour repousser l'échéance, Pérez est condamné à un sans-faute samedi lors du sprint et dimanche lors du Grand Prix, deux courses qui seront disputées en nocturne, combiné à une grosse contre-performance du double champion du monde en titre. Un concours de circonstances qui paraît très improbable tant le Néerlandais est régulier au volant de la RB19.

Pour la deuxième édition du GP du Qatar, après la manche inaugurale remportée en 2021 par le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), Red Bull partira largement favori tant sa monoplace RB19 est supérieure à ses concurrentes.

Pérez, décevant depuis plusieurs mois et sous pression, aura aussi pour mission de contenir le retour de Hamilton dans la course à la place de dauphin car le Britannique est revenu à 33 longueurs. Et son écurie vise également la deuxième place au classement des constructeurs, donc les deux Flèches d'argent arriveront surmotivées au Qatar.

"Le premier GP ici avait été un succès pour nous, donc nous avons hâte de revenir pour répéter ce genre de performances. Il y a eu des modifications sur et en dehors du circuit depuis. La clé sera de bien comprendre les conséquences du resurfaçage et de trouver les bons réglages lors des essais libres", a expliqué Toto Wolff, le patron de Mercedes.