F1: Verstappen entame parfaitement la quinzaine autrichienne

Sur le Red Bull Ring, qui accueille deux courses en deux semaines, le leader du championnat de Formule 1 Max Verstappen a dominé les essais du Grand Prix de Styrie vendredi, reléguant son rival Lewis Hamilton (Mercedes) au 4e rang.

Plus que le ciel au-dessus de Spielberg, au coeur des Préalpes autrichiennes, l'horizon est éclairci pour Verstappen, en position idéale avant les qualifications samedi à 15h00 (13h00 GMT) de la 8e manche de l'année.

Le Néerlandais veut profiter de cette quinzaine, avec le Grand Prix d'Autriche la semaine prochaine, pour signer un grand coup et accroître son avance sur Hamilton, pour l'instant de douze points. Surtout que le public (limité à 15.000 pour le premier rendez-vous) sera acquis à sa cause.

Verstappen a tourné en 1 min 5 sec 412/1000e, dépassant Daniel Ricciardo (McLaren) de 336/1000e et Esteban Ocon (Alpine) de 378/1000e, surprenants 2e et 3e devant Lewis Hamilton (+384/1000e).

"Lewis a fait un meilleur temps (1:05.335) mais il a été supprimé (pour être sorti des limites de la piste, ndlr), donc les performances sont un peu différentes de ce que l'on voit actuellement sur les feuilles de temps", a temporisé Verstappen.

- Bottas pénalisé -

Sur ce circuit court (4,318 km) qui présente le tour le plus rapide de la saison, Mercedes part à la chasse au taureau: si les choses restent ainsi en qualifications, les deux Red Bull partiront devant les deux Mercedes.

Si le second pilote Red Bull Sergio Pérez, 3e au championnat, n'a fait que le 9e temps vendredi, le second pilote Mercedes, Valtteri Bottas, a fait pire avec la 12e marque.

Seulement 5e du championnat du monde, le Finlandais s'est surtout fait remarquer par un tête à queue... dans la voie des stands. A peine ses pneus neufs montés, il a patiné près des garages McLaren, qui a craint pour la sécurité de ses mécaniciens.

Pour cette conduite "potentiellement dangereuse", Bottas sera pénalisé de trois places sur la grille de départ dimanche, a décidé après enquête la direction de course. Bottas "est sorti en deuxième vitesse et en conséquence, le patinage des roues a été beaucoup plus important (...) et il n'a pas réussi à contrôler correctement la voiture", est-il ajouté dans une note.

"Nous sommes sans aucun doute les chasseurs ce week-end", avait, avant cette pénalité, déjà estimé le patron de l'écurie Mercedes Toto Wolff en conférence de presse, aux côtés de son homologue de Red Bull Christian Horner.

Derrière, dans le match pour la 3e place des constructeurs, McLaren (Ricciardo 2e, Norris 7e) devance pour l'instant largement Ferrari (Sainz 11e, Leclerc 13e), encore en difficulté après un GP sans point en France la semaine dernière.

C'est Alpine, seulement 7e sur 10 au championnat, qui pourrait en profiter. L'écurie française a en tout cas passé une journée idéale avec le 3e temps d'Ocon et le 5e de Fernando Alonso.

Pierre Gasly, l'autre tricolore, avait pris le 2e temps au volant de son AlphaTauri derrière Verstappen lors de la première session. Mais il n'a pas pu prendre le départ de la deuxième séance, la faute à un problème de son moteur Honda.

Le week-end continue samedi midi (10h00 GMT) avec la dernière heure d'essais, suivie des qualifications. Après quelques gouttes vendredi, la météo reste une grande inconnue à Spielberg, où des orages pourraient éclater samedi ou dimanche.