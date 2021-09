F1: Verstappen gagne aux Pays-Bas et reprend la tête du championnat

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a remporté devant Lewis Hamilton "son" Grand Prix des Pays-Bas dimanche et repris la tête du Championnat du monde de Formule 1 avec trois points d'avance sur le Britannique de Mercedes.

La troisième place de la treizième manche de la saison, courue sous le soleil et devant 70.000 spectateurs sur le circuit de Zandvoort, revient au Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes).

Le Français Pierre Gasly (AlphaTauri) est quatrième et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) cinquième d'une course relativement peu animée, comme on pouvait s'y attendre sur un tracé guère propice aux dépassements.

Les Espagnols Fernando Alonso (Alpine) et Carlos Sainz Jr (Ferrari), le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull), parti de la voie des stands, le Français Esteban Ocon (Alpine) et le Britannique Lando Norris (McLaren) complètent le Top 10.

Si son équipier Bottas a failli l'en priver, c'est bien Hamilton qui a finalement pris le point du meilleur tour, à son 72e et dernier passage. Un point qui pourrait se révéler crucial si la lutte pour le titre reste aussi serrée.

Au palmarès du GP des Pays-Bas, Verstappen, qui s'élançait en pole devant le Britannique et son coéquipier finlandais, succède... à l'Autrichien Niki Lauda, vainqueur lors de la dernière édition en 1985 et accompagné sur le podium par Alain Prost et Ayrton Senna.

A noter la présence du Polonais Robert Kubica (15e) dans le baquet habituellement occupé chez Alfa Romeo par le Finlandais Kimi Räikkönen, testé positif au Covid-19 vendredi soir et remplacé samedi matin avant la troisième séance d'essais libres.

La saison se poursuit avec une troisième course en quinze jours, prévue le week-end prochain à Monza, en Italie, sur les terres de Ferrari.