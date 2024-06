F1: Verstappen (Red Bull) décroche la pole position du Grand Prix d'Autriche

Quelques heures après avoir remporté la course sprint, "Mad Max" a décroché sa huitième pole position en 11 courses cette saison, la 40e de sa carrière, et mis fin à sa mauvaise série de trois Grands Prix consécutifs où il n'était pas parti en tête.

Le triple champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull) a décroché la pole position du Grand Prix d'Autriche, samedi lors des qualifications sur le Red Bull Ring, en devançant largement les Britanniques Lando Norris (McLaren) et George Russell (Mercedes).

"Cela faisait longtemps qu'on n'était plus en pole, l'équipe a fait un super travail et j'espère qu'on pourra encore le montrer demain (dimanche) en course", a souligné le Néerlandais.

L'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) s'élancera en quatrième position, devant le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), qui s'est fait très peur en évitant un accident après être passé dans les graviers.

L'Australien Oscar Piastri (McLaren), qui avait réalisé le troisième chrono, devra se contenter de la septième place sur la grille après que son meilleur temps a été invalidé pour être sorti au-delà des limites de la piste.