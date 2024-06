F1: Verstappen remporte le GP d'Espagne devant Norris et creuse l'écart au championnat

Le pilote néerlandais, déjà triple champion du monde, a dominé les débats, s'emparant rapidement du commandement après le départ alors que Norris, parti en pole position, cafouillait son envol. Lewis Hamilton prend lui la 3e place devant son coéquipier chez Mercedes George Russell et Charles Leclerc (Ferrari).

Max Verstappen (Red Bull) a remporté dimanche le Grand Prix d'Espagne de F1 devant Lando Norris (McLaren) et accroît son avance en tête du championnat grâce à cette 7e victoire de la saison.

"La course s'est jouée dans les premiers tours", a reconnu Verstappen qui remporte sa troisième victoire d'affilée sur le circuit de Montmelo dans la banlieue de Barcelone.

"J'ai bien géré mes pneus et cela m'a permis de gagner aujourd'hui", a-t-il souligné alors qu'il a dû faire face dans les derniers tours au retour de Lando Norris qui n'a terminé qu'à deux secondes de lui.

"On aurait dû gagner cette course mais j'ai fait un mauvais départ, c'est aussi simple que cela", a de son côté regretté Norris. Il a toutefois espéré pouvoir battre Verstappen lors des deux prochains Grand Prix en Autriche la semaine prochaine et en Grande-Bretagne dans quinze jours.