F1/GP d'Arabie saoudite: Sergio Pérez (Red Bull) partira en pole position

Le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) partira dimanche en pole position du Grand Prix d'Arabie saoudite, deuxième manche du Championnat du monde de Formule 1, devant l'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin).

Le double champion du monde en titre Max Verstappen, qui avait dominé les trois séances d'essais libres et la première partie des qualifications (Q1), a été éliminé en Q2 à la surprise générale et partira de la 15e position. Il a soudainement perdu sa puissance et a déclaré en anglais dans sa radio "problème moteur".