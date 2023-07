F1/GP de Grande-Bretagne: Verstappen encore en pole, McLaren impressionne

Une confirmation et une grosse surprise: Max Verstappen (Red Bull) a tenu son rang en décrochant une nouvelle pole position, tandis que McLaren a impressionné en prenant les deuxième et troisièmes places, samedi lors des qualifications du GP de Grande-Bretagne de F1.

En effet, alors qu'on attendait plutôt les Ferrari ou les Mercedes, ce sont les monoplaces oranges et noires qui ont surpris et enflammé le public qui avait rempli les gradins du mythique circuit de Silverstone.

"C'est un fantastique résultat pour l'équipe, on va essayer de conserver ces places demain (dimanche) en course. On a fait un grand pas en avant avec la voiture depuis Barcelone, même s'il reste encore beaucoup de travail car on a encore des points faibles", a expliqué Piastri.

"C'est super de finir deuxième et troisième des qualifications. On a travaillé dur et on ne pouvait pas espérer mieux aujourd'hui à cause de Max ! C'est évident que l'on a fait des progrès après un début de saison compliqué", a renchéri Norris.