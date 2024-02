F1/Red Bull: Christian Horner, le grand patron en danger

Sous la houlette du mari de l'ex Spice Girls Geri Halliwell, Red Bull a remporté sept titres de champion du monde des pilotes, quatre pour l'Allemand Sebastian Vettel (de 2010 à 2013) et trois pour le Néerlandais Max Verstappen (de 2021 à 2023), ainsi que six couronnes mondiales des constructeurs (2010, 2011, 2012, 2013, 2022 et 2023).

Mais le parcours sans faute pourrait s'achever brutalement pour le natif de Leamington (centre de l'Angleterre): faisant l'objet d'une enquête indépendante diligentée par Red Bull après, selon la presse spécialisée, des accusations de "comportement inapproprié" qu'il a fermement niées, le dirigeant devrait rapidement être fixé sur son sort.

Jusque-là, Horner (50 ans) a brillamment manoeuvré aux commandes de Red Bull, écurie autrichienne qu'il a menée d'une main de maître depuis son arrivée dans le monde de la F1 sur la pointe des pieds. Ses succès lui ont même valu d'être décoré en décembre dernier par le Roi Charles III, qui l'a élevé au rang de commandeur de l'Empire britannique.

Ancien pilote de Formule 3 et Formule 2 britanniques et de Formule 3000, Horner embrasse rapidement une carrière de dirigeant en prenant les commandes en 1999 de l'écurie Arden International, dont il est cofondateur et qui est engagée en Formule 3000, l'équivalent de la Formule 2 actuelle. Il y restera jusqu'en 2004, année à laquelle il décroche le doublé avec les titres pilotes et constructeurs.